Morbo di Alzheimer | la svolta dalla scienza | un esame del sangue potrebbe rivelarlo

Individuare il Morbo di Alzheimer attraverso delle analisi del sangue sembra adesso più possibile grazie a un frammento proteico legato alla malattia in grado di essere rilevato mediante tale esame. Una scoperta che potrebbe modificare radicalmente l'approccio a questa patologia invalidante e complessa. Questo il risultato di uno studio, pubblicato sul Journal of Experimental Medicine (Jem) e condotto dagli esperti della Washington University School of Medicine di St. Louis, che hanno identificato i valori legati al disturbo neurodegenerativo prima che questo possa iniziare a manifestarsi. "La malattia di Alzheimer – spiega Randall Bateman della Washington University School of Medicine – è caratterizzata dalla presenza di ...

In uno studio precedente, lo stesso gruppo di ricerca aveva scoperto che i livelli di p-tau-217, una mutazione di Tau, risultano elevati durante le prime fasi del morbo di Alzheimer, mentre ...

due marcatori caratteristici del morbo di Alzheimer. Il tutto è stato poi completato da un questionario relativo ad ansia, depressione e pensieri negativi ricorrenti. Il risultato ha mostrato che ...

