Milan, presentata la maglia home 2020/21. C’è anche Ibrahimovic: resta? (Di martedì 28 luglio 2020) Il Milan ha presentato la nuova maglia home per la stagione 2020/21 firmata Puma. Nel video c’è Ibrahimovic come testimonial: segnale di mercato? Zlatan Ibrahimovic testimonial per l’uscita della nuova maglia home del Milan in vista della stagione 2020/21. Nel video pubblicato dalla società rossonera sui canali ufficiali, appare anche l’attaccante svedese, al centro della questione per via del suo rinnovo o possibile addio a fine stagione. I tifosi sui social si sono scatenati, speranzosi di vedere ancora Ibra con la casacca rossonera anche nella prossima stagione, nonostante si avvicini sempre più ai 40 anni. Lo svedese è in trattativa con ... Leggi su zon

