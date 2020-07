Migranti: Bartolo (Pd), 'Minniti come Salvini, dal governo nessuna discontinuità' (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - "Minniti come Salvini, non c'è alcuna discontinuità dall'attuale maggioranza". E' l'accusa di Pietro Bartolo, ex medico di Lampedusa e oggi eurodeputato del Pd, che in una intervista a Il Riformista accusa il governo ma anche l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti sulla gestione dei Migranti. Bartolo non ha digerito le dichiarazioni di Minniti secondo cui ci sarebbe una "evidente correlazione tra immigrazione e Covid-19". "Mi è sembrato davvero troppo", dice Bartolo. E aggiunge: "Io di Minniti non ho condiviso nulla nel campo dell'immigrazione" e ricorda che i Migranti che arrivano "in maniera autonoma sulle nostre ... Leggi su liberoquotidiano

