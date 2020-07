Meteo ROMA: la canicola protagonista, con picco dopo metà settimana (Di martedì 28 luglio 2020) Il Meteo su ROMA si manterrà con tanto sole, per il dominio incontrastato dell'anticiclone africano che porterà temperature molto alte. L'apice del caldo è atteso tra venerdì e sabato. Martedì 28: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 4800 metri. Mercoledì 29: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 35°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Giovedì 30: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 36°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, ... Leggi su meteogiornale

