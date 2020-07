“Ma come fa!”. Silvia Provvedi, a un mese dal parto in costume nessun segno (Di martedì 28 luglio 2020) A un mese dal parto Silvia Provvedi torna a farsi vedere in costume. La Donatella, che il 18 giugno scorso è diventata mamma per la prima volta della piccola Nicole, non ha paura di mostrarsi e a ben ragione. Eppure non sono stati giorni facili per lei. Del compagno Giorgio De Stefano, padre della sua bimba, finito in manette appena 6 giorni dopo l’arrivo della cicogna, non parla più. L’imprenditore è stato arrestato nel corso di una retata tra Reggio Calabria, MIlano, Como, Napoli, Pesaro, Urbino e Roma insieme ad altre venti persone, tutte appartenenti all’élite dei clan di Reggio Calabria, le famiglie De Stefano-Tegano e Libri, più i quadri alti del clan Molinetti. I capi di imputazione sono pesanti: associazione mafiosa, diverse estorsioni in ... Leggi su caffeinamagazine

