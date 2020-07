L’Inter punisce un Napoli sciupone: si rivede Lautaro Martinez, Milik è l’ombra di se stesso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ci attendevamo una sfida a viso aperto a San Siro, e in effetti così è stata. Inter e Napoli avevano tutte le ragioni per poter approcciare così alla partita: i nerazzurri, con lo Scudetto svanito, non dovevano far altro che difendere d’orgoglio il secondo posto, poco differente dal terzo e dal quarto (a patto che la Roma non vinca l’Europa League); i partenopei invece hanno giustamente spento ogni singola ambizione relativa al campionato da quando Milik ha sancito dal dischetto la vittoria della Coppa Italia. A deciderla sono D’Ambrosio e Lautaro con un gol per tempo: la banda di Conte farà capo al Gewiss Stadium forte di due risultati su tre per difendere la seconda piazza dagli attacchi dell’Atalanta. La formazione di Gattuso avrebbe largamente meritato il vantaggio ... Leggi su sportface

