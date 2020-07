Intervista al Sindaco Fontanini all’esterno della Cavarzerani (Di martedì 28 luglio 2020) Fontanini parla dall’esterno della Cavarzerani: “Non è possibile che Udine torni a diventare la città dei profughi o di coloro che sono entrati illegalmente nel territorio italiano. Il Governo deve accorgersi che esiste un #ProblemaNordItalia.” Leggi su udine20

Open_gol : Inchiesta sui test sierologici in Lombardia, il “sindaco ribelle” di Robbio: «Pensavo avessimo la sanità più avanza… - Vale40369078 : @GiorgiaMeloni E no mia cara, i numeri parlano chiaro, smettila con queste cazzate, leggiti l'intervista del sindac… - RosarioLavorgna : Palazzo San Giacomo del 27 luglio 2020. Intervista al sindaco di Napoli @demagistris - - ParisiSonia : @stefaniapezzopa @DamianoFossati @VittorioSgarbi @Agenzia_Ansa @Adnkronos @Agenzia_Dire @LaPresse_news… - MarghareteTrevi : RT @Tempi_it: «Qui è un disastro, nessuno ascolta i sindaci travolti da sbarchi e rischio Covid». Intervista a Ida Carmina, sindaco di Port… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Sindaco

TargatoCn.it

? Quali sono gli aspetti penalmente rilevanti — e quali, invece, quelli irrilevanti, ma politicamente sensibili — del caso che ha coinvolto il presidente della Regione Lombardia? Proviamo a fare un po ...«Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato». Così in un'intervista a la Repubblica il governatore Attilio Fontana, in merito all'inchiesta della Procura di Milano sui camici all ...