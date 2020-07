Inter, Vidal si allontana: «Voglio continuare a essere importante per il Barcellona» (Di martedì 28 luglio 2020) Arturo Vidal, centrocampista che piace all’Inter, vuole restare al Barcellona Tra gli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione, c’è anche Arturo Vidal. Il centrocampista cileno però, in una Intervista a Win Sport Tv, si è detto Interessato a restare al Barcellona. «Quando giochi nel Barcellona, la gente vuole che tu vinca dei titoli. Abbiamo lavorato molto poco con Setien, il cambio di panchina è stato brusco, quindi decideremo il futuro solo a fine stagione. Voglio continuare ad essere importante al Barcellona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

