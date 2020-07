I lupi di Liu Ruowang a Firenze fino a novembre (Di martedì 28 luglio 2020) LIU Ruowang. lupi in arrivo a Firenze: la mostra all’aria aperta fino al 2 novembre in piazza Pitti e piazza Santissima Annunziata Giganteschi e feroci lupi di metallo invadono il cuore di Firenze. È lupi in arrivo, la monumentale installazione di Liu Ruowang che ci fa riflettere sull’atteggiamento predatorio dell’uomo nei confronti della natura. Le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Enjoy Firenze, passeggiata al tramonto in riva d'Arno

Dalla camminata al tramonto sulla riva dell’Arno all’immersione tra i lupi di ferro realizzati dall’artista cinese Liu Rowang fino alle passeggiate nello splendore del Giardino Bardini e sulla collina ...

Dalla camminata al tramonto sulla riva dell'Arno all'immersione tra i lupi di ferro realizzati dall'artista cinese Liu Rowang fino alle passeggiate nello splendore del Giardino Bardini e sulla collina ...