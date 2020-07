Gattuso a Sky: "5 occasioni e non si segna, bisogna fare gol! Dopo la Coppa persa l'anima! Osimhen? Quando arriva..." (Di mercoledì 29 luglio 2020) Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport Dopo la gara persa contro l'Inter: "Per vincere bisogna segnare e se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, fai fatica. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Gattuso a Sky: '5-6 occasioni e non si segna, bisogna fare gol! Dopo la Coppa persa l'anima! Osimhen? Quando arriva… - sportli26181512 : #Interviste Gattuso a Sky: “Dopo la Coppa Italia, squadra senza anima e coltello tra i denti. Foto in barca? Vi spi… - Phirpo84 : RT @napolista: #Gattuso sulle accuse ai calciatori in barca: «Qualcuno ci ha ricamato» Il tecnico del Napoli a Sky: «Quello che dico in tv… - FcInterNewsit : Gattuso a Sky: 'La squadra mi è piaciuta, ma ora ci manca l'anima' - tuttonapoli : Gattuso a Sky: '5 occasioni e non si segna, bisogna fare gol! Dopo la Coppa persa l'anima! Osimhen? Quando arriva..… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Sky Napoli-Sassuolo, Gattuso: "Dopo la Coppa Italia abbiamo avuto un calo di tensione" Sky Sport Gattuso: “Per vincere serve segnare, per farlo serve più anima!”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha risposto alle domande nell’intervista dopogara su Sky Sport, al termine della partita persa 2-0 stasera dagli azzurri contro l’Inter. Queste le sue parole pr ...

INTERVISTE NAPOLI – Gattuso: “Abbiamo perso un po’ di anima. La partita di Milik non mi è piaciuta”

Gattuso ai microfoni di Sky ha commentato la sconfitta contro l’Inter: Cos’è mancato questa sera? Bisogna buttarla dentro. Rispetto agli incontri precedenti contro l’Inter, abbiamo giocato molto bene, ...

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha risposto alle domande nell’intervista dopogara su Sky Sport, al termine della partita persa 2-0 stasera dagli azzurri contro l’Inter. Queste le sue parole pr ...Gattuso ai microfoni di Sky ha commentato la sconfitta contro l’Inter: Cos’è mancato questa sera? Bisogna buttarla dentro. Rispetto agli incontri precedenti contro l’Inter, abbiamo giocato molto bene, ...