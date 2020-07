“Denutrito e non parla con nessuno”, il bimbo di 2 anni “offerto” per prestazioni sessuali a Ostia è sotto shock (Di martedì 28 luglio 2020) Ostia, sotto shock il bambino “offerto” in spiaggia ai bagnanti Non parla con nessuno il bambino di tre anni che veniva “offerto” per prestazioni sessuali sulla spiaggia di Ostia dal padre, un uomo di 23 anni di etnia rom arrestato con l’ipotesi di sfruttamento di minori ai fini di prostituzione. Il piccolo veniva “offerto” ai bagnanti in cambio di pochi soldi. Al momento del fermo dell’uomo, il bambino indossava solo delle mutandine. Era denutrito, sporco e piangeva. È stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia per un controllo ed è stato ricoverato in via precauzionale. Il piccolo è ora affidato ai servizi sociali del Comune di Roma ma ... Leggi su tpi

