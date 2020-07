Cremonese-Pordenone: probabili formazioni (Di martedì 28 luglio 2020) Cremonese-Pordenone è uno dei match in programma per la 38a giornata del campionato di Serie B. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00 di venerdì 31 luglio. La partita avrà luogo presso lo stadio Zini di Cremona. Cremonese salva grazie a Bisoli Matematicamente salva la Cremonese che attualmente occupa la dodicesima posizione in classifica. La cura Bisoli ha funzionato e il tecnico è riuscito a risollevare la squadra che al suo arrivo era in piena zona retrocessione. Decisiva la vittoria nel turno precedente per 2 a 1 contro la Juve Stabia. Una vittoria che ha visto la Cremonese scavalcare Pescara e Perugia condannando queste due squadre ad ottenere la vittoria per evitare lo spareggio con il Cosenza per la permanenza in Serie B. Un arrivo quello di ... Leggi su sport.periodicodaily

FBPredictions : ? #Cremonese vs #Pordenone ???? #SerieB ??? Stadio Giovanni Zini ?? Preview: - RedazioneFM : #SerieB: #Pordenone e #Cittadella ai play-off, #Cremonese ed #Entella sono salve - monicascapin77 : RT @ascittadella73: ?? 90’ alla fine della regolar season! ???? Venerdì granata a Chiavari!???? Cremonese - Pordenone Chievo - Pescara Frosinone… - _Tiempo_Extra_ : #Futbol #SerieB ???? - Fecha 37 Spezia 0-0 Entella Benevento 0-1 Chievo Cittadella 1-0 Venezia Crotone 1-0 Frosinone… - EsportePor : Campeonato Italiano - B - 37° Rodada Benevento 0 x 1 Chievo Cittadella 1 x 0 Venezia Crotone 1 x 0 Frosinone Empol… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Pordenone Cremonese-Pordenone: probabili formazioni Periodico Daily - Notizie Pari Pordenone, ma il terzo posto è ancora possibile

Rigore di Burrai, poi l’1-1 della Salernitana con Di Tacchio ancora dal dischetto. Ultimo turno prima dei play-off con la Cremonese e lo Spezia sfiderà prorprio Ventura TRIESTE. Il Pordenone ha smarri ...

Serie B, 37ª giornata: tutte le partite

Serata di cinquine, di gare salvezza inseguite e centrate, di speranze ancora vive dopo un gol al 92esimo. Nelle penultima giornata di Serie B succede di tutto: il Cosenza ne fa 5 all’Empoli al Castel ...

Rigore di Burrai, poi l’1-1 della Salernitana con Di Tacchio ancora dal dischetto. Ultimo turno prima dei play-off con la Cremonese e lo Spezia sfiderà prorprio Ventura TRIESTE. Il Pordenone ha smarri ...Serata di cinquine, di gare salvezza inseguite e centrate, di speranze ancora vive dopo un gol al 92esimo. Nelle penultima giornata di Serie B succede di tutto: il Cosenza ne fa 5 all’Empoli al Castel ...