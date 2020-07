Cina, ergastolo per un 18enne dopo aver comprato armi giocatolo online (Di martedì 28 luglio 2020) Un diciottenne in Cina è stato accusato di traffico d’armi dopo averne acquistate diverse a giocattolo online: il ragazzo è stato anche condannato all’ergastolo In Cina un ragazzo di 18 anni, Liu Dawei, è stato condannato all’ergastolo per aver acquistato ben 24 armi giocattolo online. L’“arsenale” è stato però fermato alla dogana e conseguentemente la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

cri16891759 : @cina_in_italia non dite cazzzzz la (SFERA) non può essere distrutta... la tecnologia non vi consente nemmeno di fa… - cri16891759 : @cina_in_italia #china = dittatura venitemi a prendere altro che ERGASTOLO #HongKong IL #5G brucerà il cervello… - CM_Memorabili : Cina, riceve ergastolo per aver comprato delle armi giocattolo online - AlexLillyM : LA CINA POTRA' DARE L' ERGASTOLO A QUALSIASI CITTADINO DEL MONDO. - ANTO12704833 : La Cina potrà dare l'ergastolo a qualsiasi cittadino del mondo -