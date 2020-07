Cassa integrazione e ammortizzatori sociali: la riforma del governo (Di martedì 28 luglio 2020) Avanti sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Il nuovo sistema al centro dei tavoli di confronto tra governo imprese e sindacati, infatti, ha registrato “alcune prime convergenze”: un impianto orientato verso un sistema universalistico, che protegga tutti i lavoratori tenendo conto delle specificità di settore e della dimensione delle aziende, e che sia incentrato sulle politiche attive. E’ il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a chiudere così, con questa considerazione, il primo giro di tavolo con le parti sociali sul nuovo provvedimento che riformerà quanto previsto dal Jobs Act. Dopo il confronto con Cgil, Cisl e Uil di giovedì scorso, infatti, oggi è stata la volta delle imprese, Confindustria in testa, e dei sindacati più piccoli, ... Leggi su quifinanza

