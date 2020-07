Carabinieri arrestati, il mistero dei due milioni di euro falsi scomparsi nel nulla dopo un sequestro (Di martedì 28 luglio 2020) Sono ancora molte le cose da scoprire sugli illeciti della caserma di Piacenza e una delle domande che ricorrono è quella su che fine abbiano fatto i due milioni di euro in banconote false sequestrati ... Leggi su leggo

rubio_chef : Speriamo che arrivi viva al processo e non la facciano fuori come Brenda del caso Marrazzo. #leFDOvannoRIFORMATE - fattoquotidiano : PIACENZA / L'ESPOSTO SCOMPARSO Il comportamento dei militari fu raccontato da una trans in questura. Via agli accer… - Agenzia_Ansa : Il caso di #Piacenza, una trans racconta: 'Minacciata dal maresciallo Orlando' #ANSA - giangio87 : RT @fanpage: 'Il maresciallo e gli altri carabinieri erano dei depravati, facevamo sesso di gruppo a go-go, fantasie erotiche molto spinte… - bizcommunityit : Carabinieri arrestati a Piacenza, il mistero dei due milioni di euro falsi scomparsi nel nulla dopo un sequestro -