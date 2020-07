Buffon: “Avevo l’obiettivo dei 10 scudetti. Due me li hanno scippati…” (Di martedì 28 luglio 2020) Gianluigi Buffon si racconta e lo fa ai microfoni del Corriere dello Sport. Il portiere della Juventus ha fatto un bilancio di questa stagione dopo la piccola parentesi di un anno al Paris Saint-Germain. Un altro successo per l'estremo difensore che ha vinto l'ennesimo Scudetto della sua carriera. Per lui, qualche piccolo sassolino da levarsi proprio a proposito delle vittorie dei vari Tricolore...Buffon: "Avevo l'obiettivo dei 10 scudetti. Due me li hanno scippati"caption id="attachment 928353" align="alignnone" width="811" Gianluigi Buffon Juventus (getty images)/caption"Avevo un obiettivo: arrivare ai 10 scudetti, visto che due me li hanno scippati". Esplosivo Buffon nelle sue dichiarazioni dopo il successo della Juventus in questa stagione. "Ci sono ... Leggi su itasportpress

