Britney Spears fa impazzire i fan: fisico da urlo e nuovi tatuaggi. Ma per qualcuno sono “messaggi subliminali” (Di martedì 28 luglio 2020) La principessa del pop Britney Spears ha letteralmente sconvolto i fan con l’ultima immagine pubblicata su Instagram. La cantante di “Oops, I did it again”, che si è presa una pausa dalla carriera musicale negli ultimi mesi nel tentativo di preservare la sua salute mentale, ha pubblicato alcune foto dove il suo corpo appare totalmente rinvigorito. Britney, 38 anni, ha mostrato i frutti del duro lavoro in palestra: un fisico davvero da urlo, esaltato dal bikini e dai tanti tatuaggi. Tuttavia, alcuni fan hanno pensato che la cantante stesse inviando un “messaggio subliminale” con quell’immagine. Tutto il torace, il busto e le cosce della vincitrice del Grammy Award sono stati completamente coperti da simboli piuttosto ... Leggi su nonsolo.tv

