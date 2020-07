Attilio Fontana, la multa dell’anticorruzione quando era sindaco di Varese: non dichiarò il suo patrimonio (compresi i conti in Svizzera) (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)Attilio Fontana finisce nella bufera non solo per l’inchiesta camici ma anche per i 5 milioni e 300mila euro in due trust creati alle Bahamas nel 2005. Un’eredità della madre di 92 anni (di professione dentista), dice lui. Ma ai pm inizia a sorgere qualche dubbio. Intanto – come scrive il Corriere – il governatore della Lombardia sullo scudo fiscale avrebbe sempre taciuto: nel 2017 è stato sanzionato dall’Anac per aver omesso nel 2016, da ex sindaco di Varese, lo stato patrimoniale nel quale sarebbero stati rilevati i 5 milioni di scudo fiscale in Svizzera risalenti all’anno prima. Sanzioni amministrative – è bene ricordarlo – che sono pubbliche soltanto nel dispositivo e non nel contenuto ... Leggi su open.online

