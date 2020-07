Uomini e Donne, Enzo Capo: "Avere un figlio è il mio più grande desiderio" (Di lunedì 27 luglio 2020) Enzo Capo, protagonista delle ultime stagioni di 'Uomini e Donne', negli scorsi giorni, ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del programma, aprendo, per la prima volta, il proprio cuore. L'imprenditore napoletano, da qualche mese, ha lasciato Pamela Barretta, conosciuta proprio all'interno della trasmissione: 27 luglio 2020 11:12. Leggi su blogo

robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - Omo_Neri : @RealBarlafuss @marioadinolfi Però un uomo può sposare più donne, una dopo l’altra. Anche le donne possono sposare… - ropelato_l : @bob_rock1968 Purtroppo sì, di uomini (e donne ??) veri ce ne sono pochissimi ... e guarda come siamo ridotti ?? -