Uomini e donne: a che punto sono Veronica e Giovanni? (Di lunedì 27 luglio 2020) Uomini e donne estate: abbiamo lasciato una settimana fa Giovanni e Veronica immortalati nel loro primo bacio social. E ora? A che punto è la loro storia d’amore? Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. I due ex protagonisti di Uomini e donne, che come ricorderete hanno scelto di lasciare separatamente il programma ma si sono poi ritrovati lontani dalle telecamereArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - shiversletter : @Giulia39807388 @_SpaceJay___ @ChiaraSuriani Allora anche girls do It Better non è sessista se è utilizzata in un d… - GervasoLaPorta : a me sembra che gli uomini con il cazzo abbondante abbiano gli stessi tratti psicologici delle donne con le tette g… -