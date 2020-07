Tuttosport: l’agente di Osimhen presenta al Lille un’offerta del West Ham. Il Napoli pone l’ultimatum (Di lunedì 27 luglio 2020) Per Tuttosport l’affare Osimhen al Napoli non è affatto concluso. Anzi, ci sarebbe il West Ham a tentare l’attaccante nigeriano. Il quotidiano sportivo scrive: “L’estenuante trattativa per il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli procede con l’incedere del gambero, avendo vissuto un’altra brusca frenata venerdì, dopo l’incontro tra Gerard Lopez, patron del club transalpino, e William D’Avila, nuovo agente del nigeriano, che pare abbia presentato un’offerta fresca fresca dal West Ham, simile a quella del Napoli (50 milioni cash più una serie di bonus) ma più ricca per il calciatore. Sarà vero? Nel concreto, la firma attesa da ... Leggi su ilnapolista

