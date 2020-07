Toro: ancora in A. Mercoledì presentazione cordata pronta all’acquisto (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ stato un campionato di calcio strano e difficile per tutte le squadre della massima serie italiana, per il Toro forse ancora di più. Una salvezza che fino alle ultime partire non sembrava concretizzarsi ed anche, a febbraio, un cambio di panchina che ha portato Moreno Longo a traghettare la squadra fino a queste ultime partite di campionato. Un rapporto difficile tra il presidente Urbano Cairo e la tifoseria granata, che si è trascinato in un’annata di contestazioni e prove di forza tra le parti. Ultima puntata di questa telenovela ieri pomeriggio, quando i sostenitori hanno esposto uno striscione di protesta sotto la sede del club. In questo clima di sfiducia e accuse però, spunta una cordata di imprenditori che sarebbe pronta a presentare una offerta da 100 milioni di euro al ... Leggi su nuovasocieta

