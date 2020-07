The Witcher: Netflix ordina il prequel (Di lunedì 27 luglio 2020) Questa mattina Netflix ha annunciato l’intenzione di produrre il prequel di The Witcher dal titolo The Witcher: Origins of the Gilda. LEGGI ANCHE: The Witcher: nel cast anche Tormund di GOTThe Witcher: quello che devi sapere prima di guardare la serie La serie in sei parti racconta la storia del primissimo Witcher, che visse molto prima della caduta della civiltà elfica. Lo spettacolo vedrà Declan de Barra come produttore esecutivo e showrunner. “Come fan della fantasia per tutta la vita, non vedo l’ora di raccontare la storia di The Witcher: Blood Origin”, ha dichiarato de Barra in una nota. “Una domanda mi brucia da quando ho letto per la prima volta i libri di The Witcher. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

