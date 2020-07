The Walking Dead: World Beyond, il trailer dello spinoff in arrivo su Prime Video (Di lunedì 27 luglio 2020) The Walking Dead: World Beyond arriverà in autunno su Prime Video e online è disponibile il trailer con i sottotitoli in italiano The Walking Dead: World Beyond, spinoff della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, ha ora un trailer con sottotitoli in italiano grazie ad Amazon Prime Video, piattaforma dove debutterà in autunno. Nel Video si introducono i protagonisti e si spiega che il mondo appartiene ancora ai morti, oltre a mostrare cosa accade quando il padre di una delle giovani al centro della trama si ritrova in difficoltà. I teenager decidono quindi di intraprendere una missione ... Leggi su movieplayer

