Superbonus 110%: la responsabilità è dei proprietari (Di lunedì 27 luglio 2020) Bonus 110%, caratteristicheBonus 110%, quando si può avereBonus 110%: il controllo in capo ai beneficiariBonus 110%, caratteristicheTorna su Ancora chiarimenti sulla detrazione del 110% e relativo trasferimento. Le caratteristiche del Superbonus 110% prevedono la validità dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e gli interventi agevolati saranno quelli che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici. I beneficiari sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d'impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche. Il Superbonus invece non ... Leggi su studiocataldi

