Sindaco Torino: «Sarri deve restare alla Juventus» (Di lunedì 27 luglio 2020) Chiara Appendino, Sindaco di Torino, ha commentato la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus e la posizione di Maurizio Sarri Chiara Appendino, Sindaco di Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus e la posizione di Maurizio Sarri. «Sono soddisfatta del risultato. Sarri? Non sono un’esperta tecnica, ma a mio giudizio occorre maggiore tempo per poterlo valutare. È stato un campionato particolare e certamente non semplice». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Grazie Juve. A nome del governo, del ministro della Salute, del Consiglio superiore della sanità, dei virologi, dei sindaci, dei governatori: se c'era una possibilità di evitare enormi assembramenti p ...

L’ONU intervista il sindaco di Saluzzo: "Cercato di rappresentare gli sforzi della comunità per affrontare l’accoglienza degli stagionali"

Il primo cittadino Mauro Calderoni a colloquio con un funzionario dell’“Ilo” lungo il centralissimo Corso Italia, ribadisce come servano "modifiche alle leggi in vigore per regolamentare le centinaia ...

