Scuola, “i banchi monoposto con le rotelle sono inadatti per i bambini con autismo e in sovrappeso” (Di lunedì 27 luglio 2020) I banchi monoposto con rotelle voluti dal ministro Azzolina Proseguono le polemiche sull’organizzazione della ripartenza della Scuola in mano al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e al commissario straordinario Domenico Arcuri. Il dibattito degli ultimi giorni si è concentrato in particolare sui nuovi banchi monoposto con le rotelle pensati per garantire il distanziamento che saranno utilizzati nelle classi delle scuole italiane a partire da metà settembre. Il ministro Azzolina, ospite di Luca Telese e David Parenzo a In Onda su La7, ha testato in tv il funzionamento dei nuovi banchi “mobili” spiegando che rappresentano “metodologie di didattica nuova, di ambienti di apprendimento nuovi”. Ma la ... Leggi su tpi

