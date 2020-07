Scudetto Juventus, Ancelotti: “Sarri inciderà di più nella prossima stagione” (Di lunedì 27 luglio 2020) “E’ stato uno Scudetto meritato, anche se ha avuto più difficoltà rispetto al passato“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Everton, Carlo Ancelotti a proposito del nono Scudetto di fila vinto dalla Juventus. Per l’ex tecnico bianconero la prima stagione di Sarri è stata più che positiva: “L’arrivo di un nuovo allenatore con idee diverse ha fatto sì che non ci sia stata una cavalcata ma più equilibrio – ha detto l’ex mister del Milan e della Juventus a ‘Radio anch’io sport’ su Rai Radio 1 – Merito anche di Sarri, non è stato facile impiantare subito le sue idee. Si è adattato bene al primo anno, nel prossimo inciderà di più. E non è ... Leggi su sportface

