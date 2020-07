“Prima fa le tempeste di me**a e ora vuole la privacy, ridicolo”. Sgarbi asfalta Casalino (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug – Continua a far discutere la posizione di Rocco Casalino in merito all’accusa di riciclaggio ipotizzata contro il suo compagno. E sono in molti ad aver attaccato il controverso capo ufficio stampa di Giuseppe Conte per le sue risposte evasive. Tra questi c’è Vittorio Sgarbi che – come suo solito – ci è andato giù pesante: Casalino, ha scritto il critico d’arte sui social, «l’uomo simbolo delle cosiddette “tempeste di merda”, ovvero le campagne di diffamazione contro gli avversari politici quando si occupava della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che adesso, da Portavoce del Governo (ruolo, per definizione, che richiede massima trasparenza) invoca il “rispetto della privacy”, fa davvero ... Leggi su ilprimatonazionale

Simona_Buratti : RT @IlPrimatoN: Chi semina vento... - IlPrimatoN : Chi semina vento... - FabyP_69 : Ma quanto belli siamo? Reggiamo al tempo e alle tempeste, ala soglia quasi (ad Ottobre) dei nostri 32 anni di matri… - trevelyannn : @xibraku_daniela Però nella mia testa la stagione delle tempeste è proprio un plus, tant’è che si colloca prima, me… - Gabriel88519975 : Acquazzoni, nubifragi ,tempeste, nella mia vita, eppoi ora la paura del.covid , magari e la prima vera grande paura… -

Ultime Notizie dalla rete : “Prima tempeste Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews