Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno e temperature massime in aumento (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: mossi in calo a poco mossi. temperature: in aumento le massime, punte di 34-35 gradi sulle zone interne. Domani sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli, in regime di brezza lungo la costa. Mari: poco mossi, localmente mossi nel pomeriggio. temperature: in lieve aumento con massime fino a 35-36 gradi. Mercoledì 29 sereno o poco ... Leggi su meteoweb.eu

