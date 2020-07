Phantom Doctrine 2: The Cabal non sarà un clone di XCOM ma uno stealth in terza persona (Di lunedì 27 luglio 2020) Phantom Doctrine 2: The Cabal, sequel di Phantom Doctrine del 2018, è stato annunciato la scorsa settimana da CreativeForge Games.A differenza del predecessore, questo titolo sarà pubblicato da PlayWay S.A., ma questo è solo uno dei cambiamenti previsti. Considerando che il gioco precedente era molto simile X-COM, Phantom Doctrine 2: The Cabal sarà invece un gioco stealth in terza persona simile a HITMAN.La pagina di Steam dedicata al titolo già disponibile con dettagli e requisiti di sistema, mentre la data di lancio non è stata ancora annunciata.Leggi altro... Leggi su eurogamer

TheGamesMachine : #PhantomDoctrine ci è piaciuto parecchio pur lasciando margini di miglioramento, non tanto nella struttura da tatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Phantom Doctrine Annunciato Phantom Doctrine 2: The Cabal, prossimamente su PC | News The Games Machine Annunciato Phantom Doctrine 2: The Cabal, prossimamente su PC

Lo studio polacco CreativeForge Games ha annunciato Phantom Doctrine 2: The Cabal, seguito diretto dell’ottimo tattico a turni a tema spionistico pubblicato due anni fa su PC e console. Questo sequel, ...

Lo studio polacco CreativeForge Games ha annunciato Phantom Doctrine 2: The Cabal, seguito diretto dell’ottimo tattico a turni a tema spionistico pubblicato due anni fa su PC e console. Questo sequel, ...