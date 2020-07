Pagelle Perugia-Trapani 1-2, voti e tabellino Serie B 2019/2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Perugia-Trapani, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, che ha visto i siciliani prevalere in pieno recupero sugli umbri per 2-1. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Grillo e Falcinelli, al 93′ è Luperini a mettere a segno i tap-in decisivo per il successo degli uomini di Castori. I padroni di casa hanno un approccio migliore alla gara ma, dopo diversi tentavi sfumati, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 23′ con Fausto Grillo, autore di un gran gol dalla distanza su assisti di Coulibaly. La risposta degli uomini di Massimo Oddo, però, è immediata, infatti al 26′ Diego Falcinelli è il più lesto ad intervenire su un’errata ... Leggi su sportface

