Offre atti sessuali su un bimbo di due anni in cambio di soldi: arrestato (Di lunedì 27 luglio 2020) Un uomo si sarebbe avvicinato a un turista e gli avrebbe offerto prestazioni sessuali con un bambino di due anni in cambio di pochi soldi. L’episodio, secondo quanto riporta RamaToday, è avvenuto domenica scorsa (26 luglio) sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia. A finire nei guai un uomo di 25 anni di etnia rom arrestato con l’ipotesi di sfruttamento di minori ai fini di prostituzione. A denunciare i fatti è stato lo stesso turista che si è visto “offrire” il bimbo mentre stava andando in spiaggia. L’uomo, sconcertato per l’offerta, ha raccontato l’accaduto ai militari delle Fiamme Gialle presenti nel vicino Lido del Finanziere. A loro volta i militari hanno avvertito i colleghi del gruppo ... Leggi su tpi

