Nasce ThinkAbout, piattaforma per il business e la spesa etici (Di lunedì 27 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – L'idea di base è semplice e risponde a una domanda altrettanto semplice: quanto cibo è destinato al macero solo perchè presenta difetti o sta per scadere, ma può essere tranquillamente consumato? Tanto, troppo. Nel 2019 migliaia di tonnellate, per un controvalore di 15 miliardi di euro, circa l'1% del PIL: buona parte in ambito familiare, ma anche l'industria e la catena della distribuzione hanno il loro peso. Da questa idea è nata una piattaforma per il business e la spesa etici, che offre cibi di qualità altrimenti destinati alla pattumiera. A promuoverla è la startup milanese ThinkAbout, che ha fatto dell'economia circolare e della lotta allo spreco alimentare il suo modello di business. Perchè non ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Nasce ThinkAbout Nasce ThinkAbout, piattaforma per il business e la spesa etici LiberoQuotidiano.it Gisele Bündchen, 40 anni da dea delle dee (che tutti adoriamo)

Gisele che falca la passerella, Gisele con Leonardo DiCaprio (la più invidiata d'inizio millennio), Gisele che sorride sulle copertine del mondo (1200 in totale). Gisele che su Instagram abbraccia gli ...

Gisele che falca la passerella, Gisele con Leonardo DiCaprio (la più invidiata d'inizio millennio), Gisele che sorride sulle copertine del mondo (1200 in totale). Gisele che su Instagram abbraccia gli ...