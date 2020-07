Marco Fassone sottolinea: “Maurizio Sarri dice che la società della Juventus fa la differenza, ma Il Napoli non si indebita” (Di lunedì 27 luglio 2020) Marco Fassone, ex dirigente del Napoli e dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Maurizio Sarri ha dichiarato che la Juventus vince soprattutto perché ha una società che fa la differenza? Io credo che ciò che dice il mister sia sostanzialmente giusto. Gli Agnelli guidano la Juventus da ormai tantissimi anni. La continuità è fondamentale per raggiungere gli obiettivi più importanti” “Il Napoli è sulla strada giusta. Aurelio De Laurentiis gestisce ormai da tanti anni il club azzurro. Il presidente sta vicino ... Leggi su calciomercato.napoli

imLooke : Ridatemi Marco Fassone -