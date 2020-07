La Spezia, violentata mentre fa jogging: fermato un 32enne (Di lunedì 27 luglio 2020) A La Spezia una donna è stata vittima di una violenza sessuale mentre faceva jogging lungo una pista ciclabile. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, e da alcuni testimoni che le hanno ... Leggi su globalist

Una donna è stata vittima di una violenza sessuale oggi alla Spezia mentre faceva jogging su una pista ciclabile. La Squadra Volante è intervenuta in via dei Pioppi e dopo una serie di ricerche è rius ...Dramma questa mattina a La Spezia, dove una donna è stata violentata mentre faceva jogging sulla pista ciclabile del Colombaio. Le forze dell’ordine hanno fermato, per interrogarlo, un 32enne del Gamb ...