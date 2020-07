La «dama» di Hollywood Olivia de Havilland tra fragilità e forza ferrea (Di martedì 28 luglio 2020) «È solo naturale per me battagliare queste istituzioni. Perché stanno sbagliando». Così con quella calma pacata che nei suoi ruoli più famosi modulava abilmente tra le sfumature della vulnerabilità, dell’acciaio e del sinistro, Olivia de Havilland aveva risposto nel 2017 al «Los Angeles Times», che le chiedeva come mai -a centodue anni- le era venuto in mente di portare in tribunale Ryan Murphy e la rete FX, per la serie tv The Feud. Molti -in particolare la famiglia di Robert … Continua L'articolo La «dama» di Hollywood Olivia de Havilland tra fragilità e forza ferrea proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

