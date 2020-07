Il Verona ospita il fanalino di coda Spal (Di lunedì 27 luglio 2020) Mercoledì, nel turno delle 19.30, il Verona ospita la Spal, fanalino di coda e già retrocessa in Serie B. La gara sarà una delle tre partite, che verranno trasmesse su DAZN, insieme a Parma-Atalanta e Cagliari–Juventus. Verona Nell’ultimo turno, gli Scaligeri hanno subito una brutta batosta contro la Lazio. I biancocelesti hanno fatto scempio al Bentegodi, battendo gli uomini di Juric per 1-5. L’Hellas ha creato molto e, nel primo, tempo è sembrata avere il gioco sotto controllo, come dimostrato dalla rete di Amrabat. Dopo la prima rete di Immobile, però, gli ospiti hanno preso il controllo del gioco e hanno iniziato a dilagare. L’ultima pesante sconfitta conferma il brutto momento del Verona, che nelle ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Verona ospita Poviglio ospita Verona La Palfinger riposa il Resto del Carlino Coronavirus, a Verona anche l'ultimo paziente positivo ha lasciato la terapia intensiva

Le buone notizie sulla situazione relativa al Covi-19 nel Veronese riguardano gli ospedali, con anche l'ultimo paziente positivo che ha lasciato il reparto di terapia intensiva. Nessun nuovo contagio ...

DIRETTA Serie A, Roma-Fiorentina | Le formazioni ufficiali – LIVE

La Roma ospita la Fiorentina di Ribery con l’obiettivo di consolidare il quinto posto in classifica. Complice il pareggio del Milan, con una vittoria la squadra giallorossa potrebbe infatti allungare ...

La Roma ospita la Fiorentina di Ribery con l'obiettivo di consolidare il quinto posto in classifica. Complice il pareggio del Milan, con una vittoria la squadra giallorossa potrebbe infatti allungare ...