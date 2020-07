Harry voleva lasciare il Palazzo prima di conoscere Meghan: le rivelazioni in un libro (Di lunedì 27 luglio 2020) È stata accusata di aver allontanato il marito dalla sua famiglia, ma la causa della Megxit non sarebbe in realtà Meghan Markle. Secondo un nuovo libro prossimo all’uscita, che racconterà la vita della coppia reale più discussa dell’ultimo decennio, da tempo Harry desiderava un cambiamento radicale e voleva prendere le distanze dai suoi doveri reali. “Fondamentalmente Harry voleva andarsene”, ha raccontato una fonte a Carolyn Durrand e Omid Scobie, autori di “Finding Freedom” , “In fondo in quel mondo ha sempre dovuto lottare. “Non ho bisogno di salutare centinaia di fotografi quando esco dall’auto, prima di entrare in un edificio”, avrebbe raccontato Harry ... Leggi su huffingtonpost

