Giulio Maceratini, un grande uomo politico che non amava circondarsi di yes men (Di lunedì 27 luglio 2020) Un senatore dell’antica Roma. È questa la prima immagine che mi viene in mente pensando a Giulio Maceratini. Tante volte glielo avevano detto i colleghi della stampa parlamentare che, con la tunica e la toga, non avrebbe sfigurato con Cicerone e gli altri personaggi ritratti nelle scene che affrescano la Sala Maccari di Palazzo Madama. Ne aveva il fisico, l’autorevolezza e l’arte oratoria. Aspetto burbero e severo, che nascondeva in realtà una persona dal cuore d’oro, sempre pronta a scherzare e a sdrammatizzare. Così nella primavera del 1994, alla sua prima legislatura al Senato, eletto nel collegio di Roma Centro, dopo 11 anni a Montecitorio, un collega lo apostrofò scherzosamente dicendo: «Altro che la Camera! Finalmente abbiamo un vero senatore». E lui prontamente rispondeva tra le ... Leggi su secoloditalia

