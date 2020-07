Giulia De Lellis: "Mia nonna non sta molto bene" (video) (Di lunedì 27 luglio 2020) video in caricamentoNelle scorse ore, Giulia De Lellis ha registrato una serie di Instagram Stories, per raccontare, ai propri fan, il momento difficile che sta vivendo la sua famiglia. La giovane influencer ha dovuto lasciare Forte Dei Marmi per rientrare a Roma per assistere l'amatissima nonna che non sta passando un bel periodo per alcuni problemi di salute. Ecco il discorso carico di emozioni della fidanzata di Andrea Damante: 27 luglio 2020 11:48. Leggi su blogo

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - blogtivvu : “Mia nonna sta male”, Giulia De Lellis torna a Roma: ecco cosa sta succedendo - francescodidoo : RT @trash_italiano: Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e pro… - baffettochefatw : Ho appena visto una storia con “sarà divertente leggerlo” al ‘libro’ di giulia del lellis >>defollow - Novella_2000 : Fuga a Roma per Giulia De Lellis, che si sfoga: 'Mia nonna non sta bene' -