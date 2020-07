Gianrico Tedeschi: morto l'attore e doppiatore, aveva 100 anni (Di martedì 28 luglio 2020) Gianrico Tedeschi è morto il 27 luglio 2020 all'età di 100 anni nella propria casa dopo una lunga carriera come attore e doppiatore. Gianrico Tedeschi è morto il 27 luglio 2020 all'età di 100 anni e dopo una lunga carriera che lo ha portato a collaborare con registi come Luchino Visconti e recitare in film, progetti televisivi e teatrali di grande successo. Ad aprile era stato celebrato e festeggiato da autorità ed esponenti del mondo dello spettacolo. L'attore Gianrico Tedeschi è morto nella serata del 27 luglio nella sua casa di Crabbia, a Pettenasco, accanto alla moglie Marianella Laszlo e circondato ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Gianrico Tedeschi: morto l’attore e doppiatore, aveva 100 anni - Noovyis : (Gianrico Tedeschi: morto l'attore e doppiatore, aveva 100 anni) Playhitmusic - - AlexSavoia : Addio al grande attore Gianrico Tedeschi, aveva compiuto 100 anni ad aprile #rip - jegriva : RT @GiornoNovara: E’ morto a Pettenasco il maestro Gianrico Tedeschi, nell’aprile scorso aveva festeggiato 100 anni - GiornoNovara : E’ morto a Pettenasco il maestro Gianrico Tedeschi, nell’aprile scorso aveva festeggiato 100 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Gianrico Tedeschi Gianrico Tedeschi: morto l'attore e doppiatore, aveva 100 anni Movieplayer.it Franca Valeri, la gran lombarda

Tra pochi giorni, venerdì 31 luglio, Franca Valeri festeggerà il suo centesimo compleanno. Chissà se gradirà gli auguri che l’Italia intera, e non solo, le farà. Schiva e sobria come è sempre stata fu ...

Gianrico Carofiglio: «Nei miei romanzi metto etica e trabocchetti»

Gianrico Carofiglio, da martedì 21 luglio il «Corriere della Sera» offre ai lettori 16 suoi libri, dall’esordio di Testimone inconsapevole uscito nel 2002 al più recente, La misura del tempo. Una scan ...

Tra pochi giorni, venerdì 31 luglio, Franca Valeri festeggerà il suo centesimo compleanno. Chissà se gradirà gli auguri che l’Italia intera, e non solo, le farà. Schiva e sobria come è sempre stata fu ...Gianrico Carofiglio, da martedì 21 luglio il «Corriere della Sera» offre ai lettori 16 suoi libri, dall’esordio di Testimone inconsapevole uscito nel 2002 al più recente, La misura del tempo. Una scan ...