Gianni Di Marzio sulla festa della Juventus: "Freddezza nei confronti di Maurizio Sarri, i giocatori hanno voluto dimostrare di aver vinto solo loro"

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha parlato a TMW Radio dello scudetto della Juventus. "I meriti della Juve non sono in discussione, piuttosto ci sono stati demeriti degli altri che quest'anno potevano davvero vincere lo Scudetto. Io però sono rimasto sconcertato dalla freddezza dei giocatori nei confronti dell'allenatore: come la leggiamo questa cosa? Si nota un distacco fra squadra e allenatore. Non vorrei che l'atteggiamento dei giocatori sia stato indicativo di un esonero dell'allenatore. Io la interpreto così, feeling o non feeling. Qua siamo di fronte a dei professionisti che secondo me devono avere rispetto per un allenatore come Sarri.

