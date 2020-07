Due incidenti in due ore ad Asti (Di lunedì 27 luglio 2020) La Polizia Stradale ed i tecnici della viabilità insieme ai vigili del fuoco hanno operato su due diversi incidenti avvenuti sulle strade della provincia di Asti.Gli incidenti sono avvenuti abreve tempo uno dall’altro. Nel primo, una vettura si è ribaltata mentre percorreva la A33, l’occupante alle cure del personale 118 ed auto messa in sicurezza dalla squadra. Nel secondo un’autovettura tamponava un autocarro. All’interno il ferito è stato estratto dagli operatori vf giunti oltre che dal capoluogo anche dal distaccamento di Chieri ed elicottero drago del reparto volo Piemonte. Il conducente è stato affidato alle cure dell’equipe sanitaria giunta anche con l’elisoccorso. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

Asti, doppio incidente sull’autostrada: in uno automobilista incastrato sotto un camion

Due incidenti distinti sono avvenuti a un’ora di distanza sull’autostrada Torino-Piacenza e sulla Asti-Cuneo nel rispettivo tratto che attraversa la provincia di Asti. Il più grave è quello che ha vis ...

