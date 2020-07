Dopo Santa Sofia «ora il Califfato» (Di lunedì 27 luglio 2020) La provocazione arriva da un settimanale filogovernativo. L'AKP: «La Turchia è democratica e laica». Leggi su media.tio.ch

maitre_a_panZer : #Ansa #Turchia: 'ora il #Califfato', islamisti lanciano campagna. Copertina rivista pro-Erdogan dopo riconversione di Santa Sofia - CdT_Online : «Dopo Santa Sofia, ora il Califfato» - _grazy87 : RT @VlnN94: Sarri vuole perdere lo scudetto sul campo, via Faber. Mah... io, ad occhio, credo che voglia solo fumarsi la sigaretta che gli… - TgrVeneto : Primo appuntamento agonistico a livello italiano dopo lo stop per il coronavirus. Seicentocinquanta i partecipanti… - Affaritaliani : Turchia, Santa Sofia disinfettata dopo la preghiera -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Santa

Stamattina Antonella Russo è deceduta nell'ospedale di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. Le condizioni della donna sono peggiorate in seguito alle ferite ...(ANSA) - ISTANBUL, 27 LUG - Non si ferma il massiccio afflusso di fedeli musulmani a Santa Sofia, dopo l'apertura alla preghiera venerdì scorso a seguito della riconversione da museo in moschea dell'e ...