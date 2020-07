DE LIGT, DUE SU DUE: DALL’AJAX ALLA JUVE (Di lunedì 27 luglio 2020) Matthijs de LIGT vince il secondo scudetto consecutivo della sua carriera, con due maglie diverse. Con l’Ajax e con la JUVEntus. Dal successo con la squadra di Erik ten Hag al nono scudetto dei bianconeri, il primo con Maurizio Sarri in panchina. Il bambino prodigio di Leiderdorp sta crescendo in fretta. In maniera più veloce del previsto perchè gli infortuni di Chiellini gli avevano spianato la strada della titolarità già ad agosto con la maglia dei bianconeri. Un incipit stagionale caratterizzato da tanti errori, inesperienza e una difficoltà ad inserirsi negli schemi difensivi di Sarri. De LIGT è stato pagato tanto, circa 75 milioni di euro. E’ un difensore classe 1999, che proviene da un campionato e da un calcio totalmente diverso. Ha bisogno di adattarsi e dopo qualche ... Leggi su alfredopedulla

