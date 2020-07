Cosa aspettarsi da Mars 2020, la nuova missione della Nasa in partenza verso Marte (Di lunedì 27 luglio 2020) 7 luglio 2020: “Perseverance” si avvia al complesso di lancio 41 di Cape Canaveral (foto: Nasa/Ksc)Cercare tracce di vita su Marte, con l’obbiettivo di preparare, entro la fine degli anni ’30, la prima esplorazione umana del pianeta. Sono questi, in estrema sintesi, gli scopi di Mars 2020, la missione della Nasa che dal 30 luglio potrebbe partire verso il Pianeta rosso. Dopo Hope, degli Emirati Arabi Uniti, lanciata lo scorso 19 luglio, e Tianwen-1, messa in orbita dall’Agenzia spaziale cinese il 23, adesso sarà l’agenzia statunitense a sfruttare la finestra di lancio aperta fino al 15 agosto. Meteo e imprevisti permettendo, le prime due opportunità per vedere il razzo Atlas 541, puntato ... Leggi su wired

cavallo19273904 : Un deficiente ! Meritava una salatissima multa ! D’altra parte cosa aspettarsi da Becchi ? - cavallo19273904 : Sicuramente quasi tutti avranno la camicia verde e l’elmo bicorna in testa. D’altra parte cosa aspettarsi quando il… - Luca09512698 : @AlessiaMorani Da loro cosa c'è da aspettarsi - manfredik57 : @capriglia1 @carladiveroli Lei non ha capito niente! Una strage fatta da barbari cosacchi ubriachi fa orrore. Ma co… - cgregorio52 : RT @silbice: @giuliaselvaggi2 Spesso votano Fdi e hanno le immagini del Duce sul desktop del computer o in giro negli uffici, dunque che co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa aspettarsi Da Wall Street a Piazza Affari, cosa aspettarsi dalle Borse in settimana - 24+ Il Sole 24 ORE Airbus: aerei a zero emissioni nel prossimo decennio, grazie all’idrogeno

Il colosso francese dell’aeronautica Airbus ha l’ambizione di riuscire a portare sul mercato un aeroplano a zero emissioni entro i primi anni del prossimo decennio, e per farlo punta sull’idrogeno. Lo ...

Spagna: c’è un segreto dietro le impressionanti e iperrealiste sculture del “re della sabbia”

Lo spagnolo Andoni Bastarrika ha iniziato a dedicare la sua arte alla sabbia 20 anni fa: il realismo delle sue opere è tale da averlo reso famoso in tutto il mondo. E se vi dicessimo che non usa la sa ...

Il colosso francese dell’aeronautica Airbus ha l’ambizione di riuscire a portare sul mercato un aeroplano a zero emissioni entro i primi anni del prossimo decennio, e per farlo punta sull’idrogeno. Lo ...Lo spagnolo Andoni Bastarrika ha iniziato a dedicare la sua arte alla sabbia 20 anni fa: il realismo delle sue opere è tale da averlo reso famoso in tutto il mondo. E se vi dicessimo che non usa la sa ...