Coronavirus, nuove misure a Hong Kong dopo picco di contagi (Di lunedì 27 luglio 2020) A Hong Kong registrati 145 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Un record negativo che porta le autorità a stabilire nuove misure di contenimento come l'obbligo per i cittadini di indossare ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus, ultime notizie. Hong Kong, oltre 100 contagi per il quinto giorno consecutivo: scattano nuove restrizioni Il Sole 24 ORE Bollettino coronavirus, a Milano altri 13 contagi. Nessun morto in tutta la Lombardia

Non si ferma la lotta al coronavirus a Milano. Nella giornata di domenica 26 luglio, secondo i dati resi noti dalla Regione, all'ombra della Madonnina si sono registrati 10 casi, 13 in tutta la città ...

Riciclaggio per 130 milioni, pronti a chiedere aiuti per emergenza Covid. Arresti

Ancona, 27 luglio 2020 - Associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio. Queste le accuse con le quali, all'alba di oggi, i finanzieri hanno dato es ...

