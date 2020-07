Cento migranti in quarantena fuggono da Caltanissetta: “non li vogliamo più” (Di lunedì 27 luglio 2020) Fuga in massa dal Cara di Caltanissetta, i carabinieri ne hanno ritrovati una decina, un centinaio sono in fuga. Erano in quarantena, il sindaco non ne vuole più. I sindaci e i governatori del Sud Italia hanno dato la loro disponibilità al governo e si sono presi la briga di ospitare le migliaia di migranti che stanno arrivando sulle coste in questi giorni. Ma la situazione è diventata insostenibile, e gli amministratori non ci stanno più. Il governo fa ancora un bando per trovare una nave da 400 posti che possa ospitare quei migranti che non ci stanno più dentro i centri di accoglienza già pieni. l’esecutivo non pensa magari ad una nave dell’esercito, troppo facile: meglio spendere soldi e seguire i lunghi tempi della burocrazia. Intanto i ... Leggi su chenews

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - Pierfanze208 : RT @matteosalvinimi: ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandestini… - luc798 : RT @matteosalvinimi: ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandestini… - RobyvrRoberto : Niente multe perché tanto non hanno niente..le multe le devono pagare solo gli Italiani.. e allora gli si spari.. M… - VitaFerox : @mgmaglie i restiamo umani e i loro simili facciamorete ringraziano per la libertà ritrovata dei poveri cento migra… -