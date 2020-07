"Bicamerale? Non serve una leggeBasta una delibera delle Camere" (Di lunedì 27 luglio 2020) Bicamerale sì-Bicamerale no. E perché no, direttamente due commissioni monocamerali. Dopo il rientro del premier Giuseppe Conte da Bruxelles e dopo l’accordo raggiunto sul Recovery fund, con i 209 miliardi tra prestiti e sussidi a sostegno della ripartenza dell’Italia colpita dal coronovarirus, sono questi gli scenari su cui si sta focalizzando il dibattito politico. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

GENOVA - La giunta regionale ligure ha stanziato 1,9 milioni di euro per progetti e investimenti mirati all’incremento della raccolta differenziata. “Il Comitato d’ambito rifiuti ha approvato all’unan ...

Recovery Fund, ipotesi commissioni di cui una presieduta da Brunetta: così il governo dialoga col Parlamento

Per indirizzare il lavoro del governo sul Recovery Fund, si fa strada l'ipotesi di due commissioni monocamerali che garantirebbero il coinvolgimento del Parlamento. Questo consentirebbe inoltre un dia ...

